Озил и Швайнштайгер вошли в расширенный состав сборной Германии на Евро-2016

На официальном Твиттере немецкой сборной стал доступен полный список футболистов, попавших в расширенный состав команды на Евро-2016. Отметим, что в списке оказались Джошуа Киммих, Лерой Сане и Бастиан Швайнштайгер.

Полностью заявка сборной Германии выглядит так:

Голкиперы: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).



Защитники: Джером Боатенг («Бавария»), Эмре Джан («Ливерпуль»), Йонас Хектор («Кельн»), Бенедикт Хеведес («Шальке»), Матс Хуммельс («Боруссия» Д), Шкодран Мустафи («Валенсия»), Себастьян Руди («Хоффенхайм»), Антонио Рюдигер («Рома»).

Полузащитники: Карим Беллараби, Юлиан Брандт (оба – «Байер»), Юлиан Дракслер («Вольфсбург»), Лерой Сане («Шальке»), Марио Гетце, Джошуа Киммих (оба – «Бавария»), Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Месут Озил («Арсенал»), Бастиан Швайнштайгер («Манчестер Юнайтед»), Юлиан Вайгль («Боруссия» Д).

Нападающие: Марио Гомес («Бешикташ»), Томас Мюллер («Бавария»), Лукаш Подольски («Галатасарай»), Марко Ройс («Боруссия» Д), Андре Шюррле («Вольфсбург»).