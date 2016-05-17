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  • Селезнев о переходе в «Кубань»: «Сделал неправильный выбор»

Селезнев о переходе в «Кубань»: «Сделал неправильный выбор»

17 мая 2016, 10:13
9

Нападающий Евгений Селезнев рассказал о том, почему он в свое время решил перейти в «Кубань». Напомним, что на днях украинец вернулся в «Шахтер».

«Я поехал в «Кубань», потому что понимал, что мне нужна игровая практика. Особенно перед Евро. Мне это пообещал главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев. Я украинец, я хочу играть за сборную. Я никогда не ставил деньги впереди всего. Для меня футбол — это вся жизнь. Я не просто отбываю номер на поле, я выкладываюсь на всю во время игры. Я считаю, что сделал неправильный выбор. Я все понял и хотел вернуться домой. Сейчас я просто иду дальше. Мне приятно было забить гол «Зениту». У меня спрашивали, что я вообще делаю в этих командах. Говорили, что мой уровень выше.

Я играл в Украине в двух клубах. И там, и там у меня были хорошие годы. И я за это благодарен. Коломойский мне говорил: «Хорошо подумай, Женя». Мы остались в хороших отношениях. Сейчас он меня тоже поддерживает. «Шахтер» никогда не зависит от одного игрока и никогда никого не держит. Все силы я отдам на то, чтобы в следующем году «Шахтер» стал чемпионом», — сказал форвард в программе «Дубль W».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Шахтер Селезнев Евгений
Комментарии (9)
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Barsuk52
1463472991
как шлюха заметался
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prtcs
1463475666
Болтал, что ему семью кормить надо. НЕПОРЯДОЧНО.
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Chesn0k
1463476063
Кубань в долгах как в шелках, не думаю, что она смогла какую-то огромную зарплату предложить
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За Кубань
1463477737
Хороший футболист должен доказывать на поле делом, что он хороший, а этот пургомёт только на словах крут, трепло ! Рад ,что оно ушло от нас !
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grand-igor
1463477879
1.7 мил евро в год ! Укроп гнилой ВРЕТ как дышит
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SD-Podonok
1463479667
Я изначально не понимал переход Жени в Кубань! Болтаться на дне турнирки?
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PESHES
1463480616
Столько шума прямо звезда от нас уехал пусть едет в УПЛ там ему и место на лавке Шахтера.
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Финт
1463481340
Да он никакой нападающий,нечего не заметил в нём в тех играх что он провёл,а гонору на Ибру прямо)
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hunta
1463498449
Настоящий "великий" укр......
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