Селезнев о переходе в «Кубань»: «Сделал неправильный выбор»

Нападающий Евгений Селезнев рассказал о том, почему он в свое время решил перейти в «Кубань». Напомним, что на днях украинец вернулся в «Шахтер».

«Я поехал в «Кубань», потому что понимал, что мне нужна игровая практика. Особенно перед Евро. Мне это пообещал главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев. Я украинец, я хочу играть за сборную. Я никогда не ставил деньги впереди всего. Для меня футбол — это вся жизнь. Я не просто отбываю номер на поле, я выкладываюсь на всю во время игры. Я считаю, что сделал неправильный выбор. Я все понял и хотел вернуться домой. Сейчас я просто иду дальше. Мне приятно было забить гол «Зениту». У меня спрашивали, что я вообще делаю в этих командах. Говорили, что мой уровень выше.



Я играл в Украине в двух клубах. И там, и там у меня были хорошие годы. И я за это благодарен. Коломойский мне говорил: «Хорошо подумай, Женя». Мы остались в хороших отношениях. Сейчас он меня тоже поддерживает. «Шахтер» никогда не зависит от одного игрока и никогда никого не держит. Все силы я отдам на то, чтобы в следующем году «Шахтер» стал чемпионом», — сказал форвард в программе «Дубль W».