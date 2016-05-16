Головин привлек внимание клубов АПЛ

Он как раз вырос не на податях лимита ,а выииграл конеуренцию у Еременко и Широкова ,у ЦСКА нет проблем с лимитом в стартовом чоставе ,поэтому у нас и молодежи пробиться через конкуренцию сложно
Полузащитник ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру в Англии. Как стало известно «Бомбардиру», в услугах 19-летнего хавбека заинтересованы клубы АПЛ.
Ряд команд уже обратились к армейцам по поводу возможного трансфера игрока сборной России.
В нынешнем сезоне Головин провел в составе ЦСКА 21 матч, забив три гола.