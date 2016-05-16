Головин привлек внимание клубов АПЛ

Полузащитник ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру в Англии. Как стало известно «Бомбардиру», в услугах 19-летнего хавбека заинтересованы клубы АПЛ.

Ряд команд уже обратились к армейцам по поводу возможного трансфера игрока сборной России.

В нынешнем сезоне Головин провел в составе ЦСКА 21 матч, забив три гола.