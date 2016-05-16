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    Головин привлек внимание клубов АПЛ

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру в Англии. Как стало известно «Бомбардиру», в услугах 19-летнего хавбека заинтересованы клубы АПЛ.

    Ряд команд уже обратились к армейцам по поводу возможного трансфера игрока сборной России.

    В нынешнем сезоне Головин провел в составе ЦСКА 21 матч, забив три гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2016 18:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 16 мая 2016, 23:45

      Он как раз вырос не на податях лимита ,а выииграл конеуренцию у Еременко и Широкова ,у ЦСКА нет проблем с лимитом в стартовом чоставе ,поэтому у нас и молодежи пробиться через конкуренцию сложно

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 16 мая 2016, 23:42

      Наши там плохо приживаются,Русский менталитет и обычаи это факторы ,с которыми сложно прижиться в европе ,мы вроде и похожи ,но мы очень разные

      0
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      Рейтинг: +12

      KarlenARM 16 мая 2016, 21:53

      aaaaaaaaaaa

      0
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      Рейтинг: +72

      Elio 16 мая 2016, 21:40

      Надо щас уходить через года два будет поздно....в любом случаи удачи хрроший игрок

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      sTiiiik 16 мая 2016, 21:40

      Даешь талант в АПЛ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 16 мая 2016, 20:14

      Давно у нас таких перспективных не было, идти надо, тут или пан или пропал, или ты разовьешься как высококлассный игрок или дойдешь до уровня российской "звезды", типа Дзагоева, и развитие на этом остановится...

      9
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 16 мая 2016, 19:54

      Не в топ-клуб сразу, конечно. Но в условные Эвертон или Саутгемптон почему бы и нет

      2
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > Bellamy90 16 мая 2016, 20:08

      Наврядли его в стан святых возьмут, там еще покруче конкуренция чем в топах..

      0
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      Рейтинг: +140

      Reets 16 мая 2016, 19:19

      Надо бы уходить. Но не уйдет. Потому что не отпустят, цена небольшая а потенциал есть, игрок-то хороший. ИМХО. А в целом радует что молодые появляются. Вчера еще Жемалетдинов очень бодро смотрелся, дети лимита? ))

      4
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > Reets 16 мая 2016, 19:25

      Если есть талант, они бы и без лимита появились! А лимит расслабляет, на дает бороться за место в составе, и соответственно прогрессировать!

      5
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      Рейтинг: +140

      Reets > ManUtd-Volgograd 16 мая 2016, 19:46

      Про детей лимита был шуточный вопрос, больше иронический. Ты прав несомненно, тут даже спорить не о чем.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 мая 2016, 19:15

      А сколько там матчей за сборную сыграть надо, чтоб получить разрешение на работу в Англии?
      Утятина!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov > Обер-КанцлерЪ 16 мая 2016, 20:12

      На молодых игроков не распространяется!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      dzudzack 16 мая 2016, 19:12

      акинфеев в мю, дзагоев в арсенале, головин в челси ... и т.д.

      2
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > dzudzack 16 мая 2016, 20:10

      Смертин в Челси, Канчельскис в МЮ, Аршавин в Арсенале

      :-)

      2
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      ...
      Рейтинг: +217

      Salamоn > LOKOfanatik19 16 мая 2016, 21:45

      Было время)

      0
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