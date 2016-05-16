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    Сафонов: «Амкар» должен побеждать «Уфу», чтобы исключить возможность оказаться в зоне вылета»

    Футбольный агент и президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Уфой». Напомним, встреча состоится сегодня в Перми и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Амкар» должен победить, чтобы закрыть даже вероятный вариант оказаться в стыковых играх. А где, если не в родных стенах брать очки? «Уфа» же свою судьбу будет решать уже в последней встрече сезона со «Спартаком», – сообщил Сафонов.

    С остальными прогнозами на 29-й тур российской Премьер-лиги можно ознакомиться в специальном разделе «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2016 16:22
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