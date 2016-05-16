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    Агент 016 Все блоги -

    Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 29-й тур РФПЛ

    16 мая 2016
    «Бомбардир» продолжает битву прогнозов против известного футбольного агента Алексея Сафонова. В 29-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает победительница конкурса прогнозов портала Алена Мормило.

    «Крылья Советов» – «Рубин» – 1:1

    Алексей Сафонов. Прогноз: 1:1. «Рубин» после провальной встречи с «Анжи» должен как-то реабилитироваться, но обе команды несколько повеселили в прошлом туре.

    Алена Мормило. Прогноз: 0:1. За лидерами не угнаться, зона стыковых матчей не грозит. Спокойная, даже скучная игра. Думаю, голов будет по минимуму.

    «Анжи» – «Мордовия» – 3:0

    А.С. Прогноз: 2:0. Игра жизни и смерти для обоих коллективов, но мне кажется, что хозяева поля победят уверенно. Игра будет на нервах, но «Анжи» сможет выжать из нее максимум.

    А.М. Прогноз: 2:1. А вот в Махачкале будет жарко. Надо ли говорить, что у «Анжи» есть все шансы, чтобы добыть в родных стенах три очка.

    «Зенит» – «Локомотив» – 1:1

    А.С. Прогноз: 3:1. «Зенит» набрал неплохой ход и должен в родных стенах добиваться стопроцентного результата, а «Локомотив» в этом туре потеряет надежду на попадание в еврокубки.

    А.М. Прогноз: 1:0. «Локомотиву» нужно было побеждать дома «Кубань», чтобы потом достойно проиграть в Санкт-Петербурге. Уверена, что в данной встрече стоит ждать победу «Зенита».

    «Амкар» – «Уфа» – 1:0

    А.С. Прогноз: 2:0. «Амкар» должен победить, чтобы закрыть даже вероятный вариант оказаться в стыковых играх. А где, если не в родных стенах брать очки? «Уфа» же свою судьбу будет решать уже в последней встрече сезона со «Спартаком».

    А.М. Прогноз: 1:0. Мне кажется, что «Уфу» просто выдавливают в зону вылета. В Перми все пройдет в рамках этого же сценария.

    ЦСКА – «Краснодар» – 2:0

    А.С. Прогноз: 1:0. Тяжелая встреча, но предположу, что армейцы с минимальным счетом победят. И при некоторых математических раскладах смогу при своих болельщиках оформить чемпионство.

    А.М. Прогноз: 2:2. Ожидаю увидеть хорошую, трудовую ничью в Химках. Надеюсь, что увижу гол Федора Смолова, уж больно он сейчас хорош, забивает в каждой встрече.

    «Кубань» – «Динамо» – 1:0

    А.С. Прогноз: 1:2. «Динамо» пора уже прерывать серию неудач, не может же клубу вечно не фартить. Бело-голубые ни разу не покидали РФПЛ, так что и сейчас должны остаться.

    А.М. Прогноз: 1:1. Сможет ли смена тренера у «Динамо» что-то кардинально изменить в предпоследнем туре? Сомневаюсь. «Кубань» же, порадовав себя первым выигранным гостевым матчем за 22 выездные игры, продолжит топтаться на месте.

    «Ростов» – «Урал» – 1:0

    А.С. Прогноз: 2:0. «Ростов» почувствовал вкус крови, плюс эпизод с допинг-контролем после матча с «Динамо» должен прибавить злости южанам. И при своих болельщиках надо очки брать.

    А.М. Прогноз: 2:0. У «Ростова» есть амбиции и их нужно реализовать. Думаю, «Урал» уступит «Ростову». У «Урала» же никакой турнирной мотивации уже нет.

    «Спартак» – «Терек» – 3:0

    А.С. Прогноз: 1:1. Не будет на поле Олега Иванова, а для грозненцев это половина состава. «Терек» – это добротная команда, верю, что они навяжут борьбу красно-белым. Тут вероятным исходом будет ничья.

    А.М. Прогноз: 2:1. У «Спартака» есть прекрасная возможность обойти «Локо», чем он и воспользуется. «Терек» без боя не уступит. Тотал, как мне кажется, однозначно пробьют.

    29-й тур:

    Алексей Сафонов — «Бомбардир» — 12:10

    Итоговый счет:

    Алексей Сафонов – «Бомбардир» — 268:275

    Правила подсчета очков:

    Точный счет — 4 балла

    Точная разность мячей — 3 балла

    Точный исход — 2 балла

    Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 28-й тур РФПЛ

    Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 27-й тур РФПЛ

    Фото: rfpl.org

    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии18
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 16 мая 2016, 16:45

      Кубань выиграет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 мая 2016, 11:18

      Будет победа Ростова и Краснодара

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      iglls73 15 мая 2016, 23:01

      Мужики, после ничейки Зени, Краснодар может взять бронзу и было бы классно, среди двух Южных команд были бы голимые кони

      2
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 15 мая 2016, 16:36

      Матчм ЦСКА-Краснодар пройдет в Москве!!!Поправьте эту предсказательничу!!!В Краснодаре и так Бычкам подсудили,ждем победы ЦСКА в Москве!!!ЦСКА вперед!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Seva45 15 мая 2016, 15:18

      да да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -66

      prosport69 15 мая 2016, 14:42

      Тур будет весьма интересным:)

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 15 мая 2016, 14:19

      Что уже и нет особого желания смотреть этот грязный и подлый чемпионат,,,,,В чём правда БРАТ??? А правда у нас в количестве денег,,,и не когда у нас не будет своего Лестера

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 мая 2016, 13:34

      Желаю победы "Ростову", "Краснодару" и "Динамо"!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 15 мая 2016, 13:27

      кубань 1- 3 динамо

      2
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    • ...
      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 15 мая 2016, 13:27

      верю в динамо

      1
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