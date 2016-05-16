Артета объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Арсенала» Микель Артета дал понять, что нынешний сезон стал последним в его футбольной карьере. Ранее сообщалось, что испанский игрок может войти в тренерский штаб «Манчестер Сити» или «Тоттенхэма».

«Мне сложно говорить об этом, но я хочу уйти. Понимаю, что уже не так хорош на поле, как раньше. Необходимо принять это решение. Я отдал этому виду спорта много лет.

После карьеры футболиста я могу стать тренером. На данный момент я имею три варианта о работе», – сказал Артета.