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    Мутко: «Ситуация с проверкой «Ростова» на допинг выглядит корявенько»

    Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с вызовом футболистов «Ростова» на допинг-тест после матча 28-го тура чемпионата России с «Динамо».

    «Результаты допинг-проб пока не получили. Вокруг этого есть надуманность. Мне самому этот факт абсолютно неприятен с точки зрения такого подхода. Он бросает тень на равноудаленность, объективность ситуации.

    Объяснения медицинского департамента ФИФА, конечно, не очень убедительны. Я обязательно во всем попытаюсь разобраться. Почему именно «Ростов», откуда это... Для нас все команды должны быть одинаковы. Проверка всего состава сегодня не нарушает никакого регламента, такое право у ФИФА есть.

    Но выглядит это все немного корявенько. Берется почему–то один клуб, возникают какие-то слухи. Поэтому не надо забегать вперед, давайте дождемся результатов. А дальше будем принимать решения», – отметил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    16.05.2016 12:10
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +5873

      maygli 16 мая 2016, 21:49

      Ростов герой... последнее слово за палачом.

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 16 мая 2016, 19:18

      Они специально 16 мая назначили датой объявления результата по допингу. Если Ростов сегодня проиграет Уралу - всё они чисты. Если выиграет - приговор приведут в исполнение. Короче Ростову ультиматум выставлен либо погибнуть, как герой, либо... либо пока может жить. Вот сегодня и увидим какое решение принято в Ростове.

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 16 мая 2016, 16:49

      А как ещё твоей Зинке попасть в Лигу Чемпионскую

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 16 мая 2016, 15:53

      Уже понедельник, 16:00, а до сих пор не обьвляют.
      Видимо результат обследований зависит от игры Ростов - Урал.

      3
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 > compka 16 мая 2016, 17:24

      Если так, то не добрый умысел подтверждается. А при таком раскладе, Ростову принципиально необходимо только побеждать. Чтобы знали, пиписьки вонючие)))

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka > Жека 35 16 мая 2016, 17:27

      Евровидение напоминает - выиграют одни, побеждают другие

      0
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      Рейтинг: +105

      igorek25 16 мая 2016, 15:21

      Разве не понятно с какой трубы ветер дует? Такие проверки случайными не бывают. Подсказали и указали....

      1
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      Рейтинг: +399

      guron88 16 мая 2016, 15:10

      Похоже, что вся ситуация с российским футболом, выглядит "корявенько"...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      kost31 16 мая 2016, 14:07

      а мне кажется что это толстых замутил.вспомните как он палки в колеса Ростова вставлял но тогда не получилось и Ростов взял кубок.Я думаю он до сих пор бесится

      1
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      Рейтинг: +362

      sargassov > kost31 16 мая 2016, 14:51

      Толстых палки начал вставлять сразу после кубка

      0
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      Рейтинг: +25

      glumm 16 мая 2016, 14:00

      надо бы и у Спартака взять

      -2
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 16 мая 2016, 13:53

      А почему никто не подозревает, что все исходит от сладкой парочки Прядкин-Чебан, может кто-то хочет занять место Мутко?

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      Рейтинг: +4833

      neveldomha 16 мая 2016, 13:37

      А откуда у всех инфа, что Зенит к этому причастен? А почему не ЦСКА?

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      Рейтинг: +192

      Жека 35 > neveldomha 16 мая 2016, 17:30

      Да хз, все возможно, но то, что крысы у нас водятся, эт точно...

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