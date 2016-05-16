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    Рыжиков: «Нужно порадовать болельщиков в игре с ЦСКА»

    Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков пообещал порадовать болельщиков своей команды в матче последнего тура российской Премьер-лиги с ЦСКА.

    «Игра с «Крыльями» была ничейной. У нас были хорошие подходы к воротам, и у них. Так что, думаю, ничья закономерна. Обидно, что любая наша ошибка приводит к голу в наши ворота. Так что будем работать.

    Впереди еще один матч. Нужно порадовать болельщиков в последней игре сезона», – сказал Сергей Рыжиков.

    Матч 30-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – ЦСКА состоится в субботу, 21 мая на стадионе «Казань Арена»

    Источник: ФК «Рубин»

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    16.05.2016 10:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 18 мая 2016, 13:00

      А порадуются болельщики ЦСКА в конце матча, ибо ЦСКА переиграет ваш Рубин на классе. Вперед ЦСКА!

      -1
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 16 мая 2016, 13:54

      Все будут рады! Особенно если Ростов останется претендентом на золото.

      -2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 мая 2016, 10:50

      Порадуйте, заодно и болельщиков Ростова порадуйте

      2
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      Рейтинг: +387

      petlyra 16 мая 2016, 10:40

      Болельщиков нужно радовать во всех играх.

      5
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