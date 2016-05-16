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    Роналдиньо может стать одноклубником Это’О

    Бывшая звезда сборной Бразилии Роналдиньо близок к продолжению карьеры в «Антальяспоре». Сейчас в этом клубе играет нападающий Самюэль Это’О. Подписание контракта может состояться в самое ближайшее время. А сам Роналдиньо на днях анонсировал свое возвращение в большой футбол к концу текущего года.

    Стоит отметить, что последним клубом 36-летнего бразильца был «Флуминенсе», который он покинул в сентябре. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в один из клубов МЛС или Китая.

    Источник: Skysports

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    16.05.2016 08:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 16 мая 2016, 12:47

      Ну и где там у нас дом золотых пенсионеров образовался)))?

      0
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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 16 мая 2016, 10:54

      видел его фотку недавно с эмиратов по моему..пузан он себе не малый уже отрастил))

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 16 мая 2016, 10:02

      Экс барселонцы...

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 мая 2016, 09:14

      Имена конечно грозные, но уровень уже не тот.

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