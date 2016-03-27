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    Агент: «Роналдиньо продолжит карьеру в МЛС или в Китае»

    Агент полузащитника Роналдиньо, который на данный момент является свободным агентом, Роберто Ассис рассказал о вариантах продолжения карьеры 36-летнего хавбека.

    «Возможными вариантами продолжения карьеры для него являются американская МЛС и китайская Суперлига», – сообщил агент.

    Последним клубом Роналдиньо был бразильский «Флуминенсе», который он покинул в сентябре 2015 года. Как сообщает источник, следующая команда опытного бразильца, вероятнее всего, станет последней в его профессиональной карьере игрока.

    Источник: Goal.com

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    27.03.2016 15:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 15 апреля 2016, 14:53

      Ну да...((

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 27 марта 2016, 17:51

      В Америку бы к другим легендам чуть поиграть, да заканчивать.
      Жаль, конечно, что такие игроки, как Роналдиньо, заканчивают вот так.

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