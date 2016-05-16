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    Таранов: «Главные победы у «Крыльев» впереди»

    Защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов посетовал на упущенную победу в матче с «Рубином» (1:1) в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги.

    – Конечно, досадно было упустить победу. Бывает, что в концовке матча ты вырываешь победу, а иногда случается так, как сегодня – пропущенный гол на последних минутах и ничья. Расстраиваться смысла нет – нужно двигаться дальше и смотреть вперед. Главные победы у нас впереди.

    – Что можешь сказать по назначенному пенальти в ворота «Крыльев"?

    – Мы сами устроили себе проблемы, «привезли» одиннадцатиметровый удар. Ребята, смотревшие игру с трибуны, сказали, что пенальти действительно был.

    – В середине второго тайма ты несколько раз садился на газон и держался за ногу.

    – Во время борьбы за мяч я немного оступился и подвернул голеностоп. Повреждение несерьезное, сейчас чувствую себя в полном порядке.

    – В последнем туре чемпионата «Крылья» на своем поле сыграют с «Анжи». Что сейчас можешь сказать о предстоящем матче?

    – Хочется закончить сезон на мажорной ноте. У нас есть большое желание победить и порадовать болельщиков. Что касается соперника – впереди почти неделя подготовки к матчу, мы разберем игру махачкалинцев, отметим для себя все нюансы. Настрой у «Крыльев» боевой. Хочу пригласить всех любителей футбола на заключительную игру чемпионата. Думаю, она принесет всем положительные эмоции.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    16.05.2016 07:09
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