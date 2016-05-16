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Витсель: «Пока не знаю, останусь ли я в «Зените»

16 мая 2016, 06:38
8

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после матча с «Локомотивом» заявил, что пока не определился со своими будущем.

«Думаю, что мы играли недостаточно агрессивно. «Локомотив» же играл более эмоционально в первом тайме. Во втором тайме мы старались играть в короткий пас, но у нас не получалось. Не могу сказать, что нам теперь невозможно попасть в Лигу чемпионов, но будет сложно. Постараемся сделать все возможное. Судейство? Не хочу винить во всем арбитров.

Новости о моем будущем? Пока не знаю, останусь ли я в «Зените», – сказал Витсель.

Напомним, что матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 1:1.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Витсель Аксель
Комментарии (8)
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subbotaspartak
1463372520
Стыдно такой команде не выигрывать, нам вот ничего не стыдно, Им обидно, а по нам не видно...
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Denis S.
1463375182
Все будет зависеть от того, попадет ли Зенит в ЛЧ
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mik1954
1463378630
Виноваты во всем сами, столько натерять своих очков в матчах с пустыми командами классная команда позволить себе не может, очень жаль...
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Apocalypse
1463379814
Вся правда и неправда о бомжах в группе в вк Зенит - Посмешище!
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40Zver40
1463389997
пусть валит! скатертью дорога!!!
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Даньчез
1463390712
надеюсь Витселя наконец продадут, самый ленивый, бесполезный и медленный игрок во всей команде, вот ни разу не видел чтобы он что-то достойное стоимости его трансфера показал - ну может он мяч корпусом закрыть, ну спасибо мать природа что у него кость широкая, дальше что? до сих пор не могу понять, за что его так хочет видеть тот же Милан, но раз спрос есть - слава богу, осталось только втюхать
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RNR4uK
1463414228
матч 20 тура))))))))))))))))))))))))))
))))
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