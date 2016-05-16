Витсель: «Пока не знаю, останусь ли я в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после матча с «Локомотивом» заявил, что пока не определился со своими будущем.

«Думаю, что мы играли недостаточно агрессивно. «Локомотив» же играл более эмоционально в первом тайме. Во втором тайме мы старались играть в короткий пас, но у нас не получалось. Не могу сказать, что нам теперь невозможно попасть в Лигу чемпионов, но будет сложно. Постараемся сделать все возможное. Судейство? Не хочу винить во всем арбитров.

Новости о моем будущем? Пока не знаю, останусь ли я в «Зените», – сказал Витсель.

Напомним, что матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 1:1.