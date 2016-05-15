Агент: «Семенов связывает свое будущее с «Тереком»

Агент защитника «Терека» Андрея Семенова Сергей Базанов заявил, что насчет игрока к нему не обращался ни один из клубов. Напомним, по информации СМИ футболист грозненцев входит в сферу интересов «Спартака» и «Локомотива».

«Никто ко мне по Семенову не обращался. Как минимум до середины лета все разговоры и слухи беспочвенны. Конечно, он связывает свое будущее с «Тереком», у него еще год контракта», – заявил Базанов.

В текущем розыгрыше РФПЛ Семенов выходил на поле в 27-ми матчах, заработав в них семь желтых карточек.