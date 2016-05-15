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    Слуцкий: «Давление в сборной? Такое же, как и в ЦСКА»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий отметил, что не испытывает какого-либо особенного давления в национальной команде по сравнению с армейским клубом.

    «Я не почувствовал дополнительного уровня давления. Много раз разговаривал с игроками ЦСКА и спрашивал, есть ли различия между работой в ЦСКА и сборной. Они говорили, что различия, конечно же, есть. Мол, уровень давления во время матча национальной команды гораздо выше, чем во время матча ЦСКА. Говорили, что в ЦСКА они тоже волнуются и стараются, но все-таки в сборной есть осознание того, что на тебя смотрит вся страна, все переживают и все остальное.

    Я лично это не почувствовал. Меня и в матчах ЦСКА колбасит очень прилично, и я не могу расслабиться ни на секунду. В то же состояние я погрузился в национальной сборной», – признался специалист в фильме «Футбол Слуцкого периода» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 21:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +459

      sour12 16 мая 2016, 03:16

      давай лёня проКАЧивай футбол =)

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 15 мая 2016, 21:55

      Скоро посмотрим)))

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