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Селюк: «У Ротенберга есть предложение из западной Европы»

15 мая 2016, 17:17
2

Агент защитника «Ростова» Бориса Ротенберга, права на которого принадлежат московскому «Динамо», Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент может продолжить свою карьеру в одном из европейских клубов.

«У Бори Ротенберга есть предложение из западной Европы, которое я хоть завтра могу подписать. Это не Мальта или Кипр, также и не Англия или Испания. Но у меня есть конкретное предложение, которое оформлено на официальном бланке клуба. Однако мы этот вопрос не поднимаем, потому что осталось два тура до конца чемпионата России, а Боря может стать чемпионом вместе с «Ростовом».

У него еще контракт на год с «Динамо», в «Ростове» он в аренде. Сейчас будем вести переговоры с обоими клубами, а также с этой европейской командой. Она немного торопится, потому что там в конце июня начинается чемпионат страны, сейчас будет чемпионат Европы, а эта страна участвует в турнире.

Поговорим, посмотрим – может, Боря в следующем сезоне захочет играть в Лиге чемпионов. И безусловно, что у него в приоритете стоит Россия», – отметил Селюк.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Ротенберг Борис
Комментарии (2)
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андрей андреев
1463329477
Пусть у нас остаётся
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Chesn0k
1463331611
Венгрия что ли))
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