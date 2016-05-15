Веркаутерен: «По игре претензий к команде не имею, но есть большой вопрос по поводу пенальти»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился своими первыми впечатлениями от ничьи в матче против «Рубина» (1:1) в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги.

«В основном мы делали то, что должны были. Конечно, были и ошибки, но при этом мы не реализовали достаточно много моментов. А потом вдруг сделали то, чего не должны были делать. Об этом говорилось раз сто, но это все еще случается. Это персональная ошибка, и это очень сложно принять.

В целом, по игре претензий к команде я не имею. Но у меня есть большой вопрос по поводу пенальти», – сказал Веркаутерен в эфире телеканала «Наш Футбол».