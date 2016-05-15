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    Бабаев: «Муса, вероятнее всего, уедет в Европу, ЦСКА будет искать нового нападающего»

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, какие изменения могут ждать команду в ближайшее летнее трансферное окно.

    Если Ахмед Муса отправится в Англию, о чем в последнее время часто говорят, появится необходимость укрепить линию атаки, не так ли?

    — К Мусе действительно есть интерес со стороны нескольких клубов. Он способен заиграть на самом высоком уровне, для этого у него есть все необходимое. Феноменальная скорость, отличная техника, тактическая грамотность — в этом компоненте Муса очень здорово прибавил. Вероятность того, что летом он уедет в Европу, действительно, очень высока. А приглашение нападающего — одна из приоритетных трансферных задач нашего клуба ближайшим летом.

    — Кто-то из футболистов, находящихся в аренде, может вернуться в ЦСКА?

    — Разумеется. Мы очень внимательно следим за всеми нашими игроками, которые сейчас выступают в других клубах. Навскидку наиболее высокие шансы вернуться и остаться в команде, пожалуй, у Вячеслава Караваева и Витиньо. Игроки пройдут предсезонную подготовку, тренерский штаб оценит их прогресс и примет решение.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.05.2016 15:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      толллян 15 мая 2016, 17:21

      Мусса спасибо за

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 15 мая 2016, 16:42

      Ожидаемо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 15 мая 2016, 15:42

      Ну нормал

      3
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