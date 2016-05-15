Селезнев: «Как и обещал, моя новая команда – топ-клуб»

Нападающий «Шахтера» Евгений Селезнев поделился мнением о своем переходе в донецкую команду из «Кубани». Отметим, что в украинский клуб форвард перешел в третий раз.

– Как и обещал, моя новая команда – топ-клуб. Но играть за нее смогу только со следующего сезона.

– Вариант с «Шахтером» когда появился?

– Как только разорвал контракт с «Кубанью». Помимо «Шахтера» был диалог с еще двумя серьезными командами. Но об этом сейчас нет смысла говорить – теперь официально я игрок «Шахтера».

– Это ваш третий приход в клуб. Как настроение?

– Отличное. Вернулся домой.