Селезнев: «Как и обещал, моя новая команда – топ-клуб»

Нападающий «Шахтера» Евгений Селезнев поделился мнением о своем переходе в донецкую команду из «Кубани». Отметим, что в украинский клуб форвард перешел в третий раз.
– Как и обещал, моя новая команда – топ-клуб. Но играть за нее смогу только со следующего сезона.
– Вариант с «Шахтером» когда появился?
– Как только разорвал контракт с «Кубанью». Помимо «Шахтера» был диалог с еще двумя серьезными командами. Но об этом сейчас нет смысла говорить – теперь официально я игрок «Шахтера».
– Это ваш третий приход в клуб. Как настроение?
– Отличное. Вернулся домой.
Источник: «Советский спорт»