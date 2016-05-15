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    Селезнев: «Как и обещал, моя новая команда – топ-клуб»

    Нападающий «Шахтера» Евгений Селезнев поделился мнением о своем переходе в донецкую команду из «Кубани». Отметим, что в украинский клуб форвард перешел в третий раз.

    – Как и обещал, моя новая команда – топ-клуб. Но играть за нее смогу только со следующего сезона.

    – Вариант с «Шахтером» когда появился?

    – Как только разорвал контракт с «Кубанью». Помимо «Шахтера» был диалог с еще двумя серьезными командами. Но об этом сейчас нет смысла говорить – теперь официально я игрок «Шахтера».

    – Это ваш третий приход в клуб. Как настроение?

    – Отличное. Вернулся домой.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.05.2016 15:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 16 мая 2016, 15:28

      Хохлома есть хохлома. Нет в УПЛ топ клубов, это уровень сортира Спартака.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 мая 2016, 16:34

      днище твой шахтар всех в Воркуту уголек грузить вместе порошковским и братками кличкокрюками

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