Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селезнев: «Кубань» выплачивала мне зарплату? Ха-ха, они много что говорят»

Селезнев: «Кубань» выплачивала мне зарплату? Ха-ха, они много что говорят»

15 мая 2016, 07:48
7

Нападающий «Шахтера» Евгений Селезнев опроверг информацию об отсутствии у «Кубани» задолженности по зарплате перед ним.

— Почему все-таки ушли из «Кубани»?

Не хочу поднимать эту тему. Мы разошлись. И все на этом.

Но разошлись еще не совсем. «Кубань» должна вам деньги по контракту?

Конечно. Но по этому вопросу лучше обратитесь к моему юристу. Он вам расскажет, что и как.

Представители «Кубани» говорят, что зарплата вам выплачивалась своевременно и в полном объеме.

Ха-ха. Ой… Они много что говорят.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Шахтер Кубань (ЛФЛ) Селезнев Евгений
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VIPded
1463288001
Лучше играть в ЛЧ, чем в ФНЛ...)))
Ответить
aurora5858
1463297821
Не брать украинцев Все политизировано.
Ответить
Black Giz
1463300813
Вопрос к Селезневу: "Игрок Селезнев наиграл на свою зарплату?" Ха-ха. Ой ну вы как скажете?
Ответить
koli4ka
1463308356
ха-ха-ха, ну что вы, что вы- я им оставил свою зарплату для лицензии в ФНЛ...
Ответить
Garrincha58
1463314395
селезня хохлятского надо было вообще в Россию не пускать гнать их поганой метлой они самые первые продажные вражины русских они продались америкосам за кусок сникерса и готовы сосать его днем и ночью даже если этот сникерс им поперек горла станет
Ответить
Главные новости
Слуцкий возглавил новую команду
22:27
4
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
22:11
1
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
21:53
3
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
2
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
3
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
2
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
6
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
5
Все новости
Все новости
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
22:36
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
21:59
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
21:29
1
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
20:59
1
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
3
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
19:42
1
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
1
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
5
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
6
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
2
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
13
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
23
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
6
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
3
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+