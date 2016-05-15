Спаллетти: «Сегодня мои игроки вновь показали, что у них нет характера»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти объяснил, почему его команда так и не смогла обойти «Наполи» в турнирной таблице Серии А.

«Даже если бы мы набрали очков больше «Наполи» во второй половине сезона, они фантастически играли и могли немного расслабиться, потому что разрыв был огромный. Но стоило нам его сократить, они снова добавляли оборотов.

Сегодня мои игроки вновь показали, что у них нет характера, ведь они не реализовали 10-12 голевых моментов. Нельзя играть подобным образом на таком уровне.

Если бы у нас был игрок в атаке, который забивает голы, оказывает прессинг на соперника и играет на команду... Гонсало Игуаин? Это был бы совсем другой вопрос!», — заключил Спаллетти.