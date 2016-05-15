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  • Спаллетти: «Сегодня мои игроки вновь показали, что у них нет характера»

Спаллетти: «Сегодня мои игроки вновь показали, что у них нет характера»

15 мая 2016, 06:23
4

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти объяснил, почему его команда так и не смогла обойти «Наполи» в турнирной таблице Серии А.

«Даже если бы мы набрали очков больше «Наполи» во второй половине сезона, они фантастически играли и могли немного расслабиться, потому что разрыв был огромный. Но стоило нам его сократить, они снова добавляли оборотов.

Сегодня мои игроки вновь показали, что у них нет характера, ведь они не реализовали 10-12 голевых моментов. Нельзя играть подобным образом на таком уровне.

Если бы у нас был игрок в атаке, который забивает голы, оказывает прессинг на соперника и играет на команду... Гонсало Игуаин? Это был бы совсем другой вопрос!», — заключил Спаллетти.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Рома Наполи Спаллетти Лучано
Комментарии (4)
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Garrincha58
1463295395
опять Спаллетти нарывается на конфликт в команде
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Andrei1984
1463307023
Он правильно все говорит!
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Наварх
1463310791
Странная критика со стороны главного тренера на финише сезона с неплохим результатом. Это, скорее всего, относится к ситуации с Тотти, ведь Спаллетти ставил ультиматум, теперь нарывается под разрыв контракта, намекая на несостоятельность нападающих (Тотти кстати нападающий). Тем самым сглаживая свой ультиматум - "либо я либо Тотти". Результативность Ромы более 2 мячей за матч и они лучшее по кол-ву забитых мячей в сезоне. Если говорить о конкретном промежутке времени с тех пор как Спаллетти возглавил команду, то они проиграли всего раз и то в самом начале как Спаллетти вернулся, и именно Ювентусу, который был на ходу. Думаю, что следующий сезон будет более положительным. Самое главное меньше конфликтов внутри команды!
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LaMagica
1463427565
более убогий перевод сложно придумать
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