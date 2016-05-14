«Челси» на прощание подарил Хиддинку скутер и клюшку для гольфа

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк получил от клуба на прощание в подарок синий скутер и клюшки для гольфа. Напомним, голландский специалист покинет команду по окончании нынешнего сезона. Со следующего сезона лондонский клуб возглавит Антонио Конте.

Отметим, что Хиддинк возглавил «Челси» в декабре прошлого года. Под руководством тренера команда на данный момент занимает в турнирной таблице чемпионата Англии девятое место.