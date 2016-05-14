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  • Глеб: «Игроков «Ростова» повели на допинг-тест? А тренера не повели?»

Глеб: «Игроков «Ростова» повели на допинг-тест? А тренера не повели?»

14 мая 2016, 14:51
2

Экс-хавбек «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился впечатлениями от нынешнего чемпионата России, назвав его интересным и веселым. Кроме того, футболист выразил удивление по поводу ситуации с допинг-тестом игроков «Ростова» после матча 28–го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1).

– За чемпионатом России следите?

– Да. Лидеры меняются – мама, не горюй. То «Ростов», то ЦСКА. «Зенит» где-то рядом. Интересно, в общем. Веселое первенство.

– Слышали, что 11 игроков «Ростова» повели на допинг-контроль после матча с «Динамо"?

– Да ладно? Е-мое. А тренера на контроль не повели? Я в первый раз о таком слышу. Странно, очень странно… И что говорят?

– Контроль проводили представители ФИФА, но ходят разговоры, что уши растут не оттуда…

– Нет, ну это понятно, что не оттуда растут. В любом случае, чемпионат интересный. Интрига за интригой.

– С Калачевым связь поддерживаете?

– Нет. Встречаемся в сборной, но так особо не созваниваемся.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Арсенал Барселона Глеб Александр
Комментарии (2)
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андрей андреев
1463232200
" Контроль проводили представители ФИФА, но ходят разговоры, что уши растут не оттуда… – Нет, ну это понятно, что не оттуда растут". Человек знает что говорит
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1463241525
Проверяющие из ФИФА были приглашены по личной просьбе Мутко.
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