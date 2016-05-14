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    Аленичев: «Доволен, что остаются шансы на ЛЕ, но пятое место – это не то, к чему стремится «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в преддверии поединка 29-го тура РФПЛ с «Тереком» выразил надежду, что защитник команды Евгений Макеев сможет принять участие в предстоящей игре, а также подчеркнул, что несмотря на занимаемое ныне пятое место, дающее право участвовать в еврокубках в следующем сезоне, это не то, к чему должны стремиться красно-белые.

    «У нас очень хорошие отношения с Рахимовым. Не придаю значения тому, что ни разу не выигрывал у него. Могу сказать, что команды, в которых работал Рахимов, всегда показывали хороший футбол. И в понедельник нас ждет очень сложная игра. Что касается Евгения Макеева, то надеюсь, завтра Женя будет тренироваться в общей группе.

    Олег Иванов – ключевой игрок в «Тереке». Им будет его не хватать. Но получается так, что игрок, который заменяет лидера, может выдать свой лучший матч. Команде уже сказал, что не нужно придавать значения отсутствию Иванова.

    Чувствуется ли давление, находясь на пятом месте? Психологически «Спартаку» всегда нелегко. Каждый раз оказывается давление. Поэтому не хочется рассуждать на эту тему. Могу сказать, что сейчас команда находится в отличном функциональном состоянии.

    Доволен ли я пятым местом? Доволен, что остаются шансы на еврокубки. Есть удовлетворение, что три матча сыграли на ноль. Но пятое место – это не то, куда стремимся я и команда», – сказал Аленичев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.05.2016 14:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 14 мая 2016, 20:55

      удачи Краснодару!!!!

      этот клуб достоин быть в ЛЕ!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 мая 2016, 16:12

      Усильте летом состав-при чем основательно ,иначе и в следующем году максимум пятое место будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 14 мая 2016, 16:07

      Теперь только в следующем сезоне

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      семенчик 14 мая 2016, 14:56

      Все ок! Надо укрепить состав,доверять молодёжи,выгнать пару-тройку игроков! И в след.сезоне будем бороться за медали!!

      5
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > семенчик 14 мая 2016, 15:13

      Они так делают уже четыре года,и не изменений нет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > семенчик 14 мая 2016, 15:31

      Надо не просто выгнать, а заменить.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 14 мая 2016, 14:41

      Чем он доволен?? -на пятом месте Спартак оказался случайно -благодарите Локомотив за их раздолбайство !! , а с вашей игрой и игрунами будет очередное разочарование --лучше сразу до группы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      alexandrusavcenco@gmail.c > serhz 14 мая 2016, 17:48

      Комментарий удален.

      0
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