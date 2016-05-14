Макеев: «В воскресенье станет ясно, смогу ли я сыграть с «Тереком»

Защитник «Спартака» Евгений Макеев накануне поединка 29-го тура РФПЛ против «Терека» отметил, что испытывает некоторые проблемы со здоровьем и пока не уверен, сможет ли он помочь красно-белым в игре, которая состоится в понедельник.

«У меня спазм задней поверхности бедра. Пока не понятно, приму ли участие в игре с «Тереком». Завтра все станет ясно.

В понедельник нас ожидает сложная игра. «Терек» – неудобная команда, которая навязывает борьбу на каждом участке поля. В матче с «Уралом» мы не показали спартаковский футбол. Но такие игры тоже имеют место быть. Плюс надо учитывать погодные условия. Главное, что мы победили», – сказал Макеев.