Ориги – лучший игрок «Ливерпуля» в апреле

Болельщики «Ливерпуля» признали нападающего Дивока Ориги лучшим игроком клуба в апреле. В прошедшем месяце бельгиец принял участие в шести поединках (в четырех – в стартовом составе), отметившись пятью забитыми мячами.

«Невероятно горд, что получил данную награду. Это говорит о том, что болельщики не оставляют без внимания мое старание.

Прошлый месяц выдался удачным. Мне удавалось поражать ворота соперников, однако потом, к сожалению, случилась травма. Защищать цвета «Ливерпуля» – большая честь для меня, а если при этом получается отличиться и помочь команде, то я испытываю громадное удовольствие», – сказал Ориги.