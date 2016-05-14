«Бавария» проведет церемонию прощания с Тони

Мюнхенская «Бавария» запланировала церемонию прощания с нападающим Лукой Тони, который с 2007 по 2010 год выступал за немецкую команду, а недавно объявил о завершении профессиональной карьеры.

Источник сообщает, что форварда пригласили на матч 34-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Ганновером», а прощание с футболистом состоится во время торжественного вечера, который будет посвящен очередному чемпионству «Баварии».

Тони провел за «Баварию» 60 матчей, отметившись 38-ю мячами.