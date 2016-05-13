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    «Кубань»: «Желаем Селезневу успехов в дальнейшей карьере»

    «Кубань» выступила с официальным заявлением по поводу ухода из краснодарской команды нападающего Евгения Селезнева. Напомним, что украинский форвард выступал за «желто-зеленых» с февраля этого года.

    «Футбольный клуб «Кубань» и нападающий сборной Украины Евгений Селезнев достигли соглашения о расторжении трудового договора. Все необходимые бумаги уже подписаны и завизированы клубом и игроком. "Кубань» благодарит игрока за матчи, проведенные в футболке главной команды Краснодарского края, и желает успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении «Кубани».

    Источник: ФК «Кубань»

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    13.05.2016 18:06
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +22

      greg51 13 мая 2016, 21:27

      уже Кубань не главная команда Краснодарского края, не пиздите

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