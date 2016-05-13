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    На пост наставника «Рубина» рассматриваются три кандидатуры

    Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что «Рубин» рассматривает три кандидатуры на пост главного тренера команды. Напомним, нынешним наставником казанцев является Валерий Чалый.

    «Я принимаю решение только по президенту клуба. Господин Ильсур Метшин должен обеспечить процветание «Рубина». Каким образом он будет это делать, эти вопросы больше к нему. Они в поисках, в обсуждениях, потому что «Рубин» переживает непростые времена. Но свою команду нужно любить в любой ситуации, когда она на пике или когда она на дне, так как это твоя команда. Кандидатур на пост главного тренера достаточно много. Где-то три кандидатуры они рассматривают.

    Пока мы очень, очень тревожимся той ситуацией, которая есть. Смена тренера, неудачная трансферная политика имеют свои последствия. Все течет, все меняется, есть новое руководство. Господин Метшин предметно, активно вникает во все вопросы. Нужно время, и я уверен, что результат будет», – сказал Минниханов.

    Источник: ТАСС

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    13.05.2016 16:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 мая 2016, 20:13

      Статья ни о чем!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +210

      castromen 13 мая 2016, 19:07

      КББ оставил после себя, недосягаемую высоту для последующих физруков. Гинеры-Громовы скалятся.

      0
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 13 мая 2016, 18:39

      Не хрен было Бекиеча выживать, а сейчас возьмут фуфлыжника типа Семина и уйдем в пердив под аплодисменты столичной шушеры типа Громова.

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      Рейтинг: +74

      koka7751 13 мая 2016, 16:43

      Курбана верните!

      0
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