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  • Карасев: «Игроки «Барселоны» любят схитрить в плане симуляций и провокаций»

Карасев: «Игроки «Барселоны» любят схитрить в плане симуляций и провокаций»

13 мая 2016, 14:05
3

Арбитр Сергей Карасев поделился опытом судейства матчей уровня Лиги чемпионов. Напомним, что российский судья обслуживал ответный матч 1/8 финала ЛЧ между «Барселоной» и «Арсеналом».

– Не скажу, что он был тяжелым. Он был, думаю, одним из самых важных. Во-первых, играли топовые команды, во-вторых, это была ответная игра, и от нее зависел исход противостояния. Пусть все говорили, что «Барселона» выиграла первый матч и пройдет дальше. Случиться могло все что угодно. Допустим, «Арсенал» из-за ошибки арбитра мог забить гол, и все перевернулось бы с ног на голову. Пусть мы уже были отобраны на Euro, каждый матч такого уровня – это проверка. Возможно, в следующем сезоне нам дадут еще более серьезную встречу.

– Кому в составе «Барселоны» вы уделяли особое внимание в плане симуляций, провокаций?

– Мы прекрасно понимали, что каталонцы, несмотря на то что в их составе есть высококлассные игроки, могут схитрить. Тот же Неймар может. Особенно, если они понимают, кто судит. Уверен, что футболисты изучают манеру работы арбитра, как мы изучаем их манеру игры. Особенно на таком уровне. Если с этим арбитром всякие номера не проходят, в следующий раз они уже не будут пытаться что-то придумать. Мы для них были новыми людьми, в этом был самый большой нюанс – не поддаться воздействию со стороны игроков, ничего не пропустить, чтобы они потом не сделали чего-то более серьезного. К счастью, попыток схитрить не было, все прошло нормально. Вообще не надо много времени, чтобы понять, кто такой Суарес, а кто такой Неймар...

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Барселона Арсенал Карасев Сергей
Комментарии (3)
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FENNNNN
1463151369
Команда симулянтов одним словом)) хотел арбитр всем донести.
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Aza23becks
1463174814
Очевидные вещи
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diadushka
1463307402
Карасев, ты радоваться должен, что повезло с назначением и на игроков такого уровня вживую посмотрел, а потом сказать, что для тебя это было честью! А он еще и умничает...)))
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