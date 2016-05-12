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    Богаев: «В первые минуты матча с «Мордовией» голова шла кругом»

    Полузащитник «Зенита» Дмитрий Богаев прокомментировал свою игру в победном матче 28-го тура РФПЛ с «Мордовией». Напомним, что для россиянина эта встреча стала дебютной в основной команде сине-бело-голубых.

    «Думаю, дебютировать в основе по-настоящему — это как раз и значит выйти на поле с первых минут. Так что, можно сказать, состоялся полноценный дебют. Когда травму получил Ломбертс, подошел Сергей Семак и сказал, чтобы быстро шел разминаться, что выхожу в составе, потому что у Николаса проблемы. Было всего минут пять, успел поработать с тренером по физподготовке, сделал пару ускорений и пошел в раздевалку. Все очень быстро, в голове все пошло кругом. Но спасибо ребятам — поддержали, подбодрили, сказали, что я все могу, чтобы просто играл в свою игру и что все получится.

    Самое главное — в голове, нужно совладать с эмоциями. Ве-таки первый такой матч. Вроде бы совладал, и, раз тренер сказал, что сыграл нормально, значит, сыграл нормально. Первые минут 10 мандраж был. Мой фланг как раз поднагрузили, пару раз пробежались. Но потом ребята стали больше играть через меня, так что стало попроще. Но в начале да, был один момент — соперник пошел мне за спину, я его видел, но не думал, что защитник сможет в такой ситуации отдать такую точную передачу. Думал, что перехвачу — в ФНЛ-то такие не отдают. А тут другой уровень — могут и наказать. Но дальше вроде бы таких ошибок уже не было. Уже в середине первого тайма успокоился, а во втором — тем более. Пробовал играть острее, вперед, меньше назад и поперек.

    Если бы Жирков и Кришито были, то 90 минут я бы и не сыграл. Я ко всему готов. Сколько будут давать времени, столько и постараюсь использовать, чтобы доказать», – отметил Богаев.

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.05.2016 14:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6297

      порт 12 мая 2016, 19:23

      Жаль что молодым игрокам мало предоставляют время игр с основной командой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +368

      mik1954 12 мая 2016, 18:02

      Молодец мальчишка, игры не испортил, уверенности не хватало, но будет играть уверенность придет....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      сивка бурка 12 мая 2016, 15:24

      нормально отыграл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 12 мая 2016, 14:47

      Надо прибавлять

      -1
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