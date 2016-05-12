Ташуев: «Галицкий поставил камеры на поле, чтобы следить за тренировками «Краснодара» со своей яхты»

Российский специалист Сергей Ташуев, который вывел «Краснодар» в РФПЛ, рассказал об отношении владельца клуба Сергея Галицкого к футболу.

«Было видно, что Сергей Николаевич пытается разобраться в футболе. Сегодня, думаю, он уже разбирается. От Галицкого тогда шла бешеная энергетика. Он приезжал на тренировки, стоял и смотрел. Мы постоянно говорили о футболе, доходило до смешного. Я возвращался домой где-то в полдесятого, садился с семьей ужинать. Только сяду, звонок: Сергей Николаевич. Еще сорок минут о футболе, и так почти каждый день.

Однажды был интересный случай. Звонит Сергей Николаевич, спрашивает: «Во сколько тренировка? В пять часов? Блин, не успею, встреча в Москве с министром иностранных дел Великобритании». Я ему говорю: «Ну что же поделать, летите. Ничего страшного, подумаешь, тренировку пропустите». Выхожу на тренировку, время пять часов. Смотрю – стоит. Я спрашиваю: «Сергей Николаевич, как же вы успели?» А он отвечает: «Я прямо из аэропорта!»

Или другая ситуация. Сергей Николаевич поехал отдыхать на яхте на Сардинию. Звонит мне: «Как прошла тренировка?» Я рассказываю все, а он говорит: «Мне этот игрок понравился сегодня больше». Я в шоке: «В смысле, какой игрок, вы же на яхте?» Оказалось, ему поставили камеры на поле, чтобы на яхте прямые трансляции тренировок смотрел через интернет. Ни я, ни игроки не знали об этом, пока он мне не позвонил», – сказал Ташуев.