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    Селезнев отказывается выступать за «Кубань»

    Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев не планирует больше выступать за желто-зеленых и хочет разорвать с клубом контракт.

    Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка предложил украинскому форварду доиграть сезон в нынешней команде, но футболист ответил отказом. Предполагается, что уже сегодня 30-летний игрок может отправиться на Украину.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Селезнев провел девять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее появлялась информация, что он нарушал режим в «Кубани», а также был обвинен руководством клуба в сдаче игры с «Мордовией».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2016 12:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 мая 2016, 15:17

      Значит говорите футбол вне политики.Ну ну!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 12 мая 2016, 14:08

      Столько разговоров... и о ком?! Он главная звезда чемпионата? Он молодой, перспективный футболист? Пусть уже валит домой!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 12 мая 2016, 13:56

      Кубань очень странный клуб с темными делами. Правды мы не узнаем в ближайшее время.

      7
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > mgordeev 12 мая 2016, 14:14

      + в общем то да, после того что они делали с футболистами и тренерами, желаю им скорейшего вылета.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Тraumtanzеr 12 мая 2016, 17:04

      убейся дно

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Kuban23 12 мая 2016, 19:12

      Посмотри в таблицу, там на дне кубань, так что стрелки не метай.

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 12 мая 2016, 13:45

      да он какой то скандальный...на хера брали..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 12 мая 2016, 13:39

      пиндос!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      sold93 12 мая 2016, 13:31

      да пусть уже свалит на их Украину.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 12 мая 2016, 13:17

      зачем его брали

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 12 мая 2016, 12:45

      конченый *идорас

      8
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