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    Перейра: «У нас было больше моментов и Смолов их реализовал»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра считает, что его команда закономерно победила «Крылья Советов» в матче 28-го тура российской Премьер-лиги (3:0).

    – За счет чего «Краснодару» удалось одержать победу?

    – Мы создали очень много моментов. Доминировали на поле, держали мяч, играли первым номером. Победа закономерная.

    – Знаете, как сыграли конкуренты?

    – Да, я знаком с таблицей. Благодаря этой победе мы идем в зоне Лиги Европы, но дальше нам нужно выиграть еще два матча.

    – Согласны, что «Краснодар» сегодня был спокоен как удав, а «Крылья» были похожи на кролика?

    – Я с этим не согласен. «Крылья» хорошо играли в защите. Но у нас было больше моментов и Смолов их реализовал.

    Источник: Rusfootball.info

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    12.05.2016 09:27
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