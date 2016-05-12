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    Ятченко и Надсон могут остаться в «Крыльях Советов»

    Руководство «Крыльев Советов» готово продлить действующие контракты с защитниками команды Дмитрием Ятченко и Надсоном. Их соглашения с клубом истекают 30 июня этого года.

    «Клуб заинтересован в том, чтобы сохранить в команде Ятченко и Надсона. Есть большая вероятность, что в ближайшее время контракты с ними будут продлены», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    В текущем сезоне «Крылья Советов» после 28 матчей занимают девятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    Источник: Р-Спорт

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    12.05.2016 07:18
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +67

      artem27066 12 мая 2016, 10:08

      Пусть остаются

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