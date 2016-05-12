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    Дзюба: «Сейчас не до Евро, главное – РФПЛ. Будем болеть за «Краснодар»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в эфире канала «Матч ТВ» подчеркнул, что сейчас он не думает о чемпионате Европы и сконцентрирован на окончании сезона в РФПЛ.

    «Сейчас не до чемпионата Европы, сейчас главное – борьба в чемпионате России. Вот закончим чемпионат – будем думать о Евро. Сейчас все мысли о погоне, очень интересная развязка, мы много упустили.

    Не все в наших руках, поэтому будем болеть и переживать за «Краснодар» в ближайшей игре против ЦСКА. Надеюсь, они выиграют, тем более что сейчас набрали форму», – сказал Дзюба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 01:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 мая 2016, 14:48

      Лишь бы не болел за Динамо

      0
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      Рейтинг: +12

      сивка бурка 12 мая 2016, 10:59

      1.ЦСКА 2. Зенит 3. Краснодар 4. Ростов 5. Спартак

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 мая 2016, 09:41

      ну даже если Краснодар выиграет толку то что отставание 4 очка а Рубин не соперник армейцам да и самим еще нужно выиграть у РЖД и МВД а это не просто уж они то упрутся рогом Москва против Питера

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 12 мая 2016, 08:43

      Ростов за соперника не считает. Ну посмотрим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      zeni 12 мая 2016, 07:38

      Да ну! Гинер уже Проплатил Галицкий ВЗЯЛ..

      -3
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 > zeni 12 мая 2016, 08:07

      Прежде чем чушь здесь писать, поинтересуйся, насколько Галицкий богаче Гинера!!!

      2
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 > санчесс 12 мая 2016, 09:00

      Это точно! )))

      1
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      Рейтинг: +81

      zeni > sochi-2013 12 мая 2016, 10:08

      Еврей с евреем всегда договорятся!!

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra 12 мая 2016, 02:03

      Надейся лучше на себя.

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