Мамаев узнал от журналиста о потере шансов на чемпионство

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, давая интервью каналу «Наш футбол» после матча 28-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:0), от журналиста узнал о том, что у краснодарцы уже не смогут занять первое место.

Шансов на чемпионство «Краснодар» лишился после победы ЦСКА над «Анжи» (3:1) ранее в этом же туре.

«А мы не сможем зацепиться уже? Сколько у них очков? Я, если честно, думал, что мы еще можем зацепиться. А, у них больше побед… Будем стараться просто подняться как можно выше и максимальное количество очков набрать в оставшихся двух играх. А там уже как распорядятся команды, которые выше нас, потому что, к сожалению, на финише не все от нас зависит.

Как ни печально это звучит, но «Краснодар» в этом году, к сожалению, не сможет бороться за золото. Опять же я только что от вас это узнал. Будем делать выводы, готовиться к следующему сезону. Постараемся занять место как можно выше», – сказал Мамаев.