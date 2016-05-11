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    Сафонов: «Локомотиву» самое время выбираться из ямы»

    Президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился своими ожиданиями от матча «Локомотив» – «Кубань», в котором поставил на победу железнодорожников со счетом 1:0.

    «Локо» в последние недели тоскливо проводил время в функциональной яме – из нее, конечно, пора выходить. Повод для этого хороший – и дело не в былом разгроме от «Кубани» (где та «Кубань» первого круга?), а в том, что масса экспертов вдруг открыто поддержала «Спартак» в борьбе за Лигу Европы. «Спартак»-то достоин, но «Локо» не обидно?», – заявил Сафонов.

    Полностью прогноз агента на 28-й тур Премьер-лиги можно увидеть здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2016 18:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 мая 2016, 21:46

      Ну да как залез-так пускай там и сидит

      -1
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