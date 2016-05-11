Форвард «Кубани» Евгений Селезнев уже нашел себе новый клуб, в котором будет выступать со следующего сезона. Об этом нападающий сообщил в эфире украинского телеканала «Футбол 1», но названия команды не раскрыл.

По словам Селезнева, он не может заключить контракт с новым клубом. Его соглашение с «Кубанью» пока продолжает действовать.

Кроме того, историю с обвинениями в сдаче матча против «Мордовии» Селезнев называет выдумкой СМИ, а причина, по которой он решил уйти из «Кубани» – внутренний конфликт в команде.