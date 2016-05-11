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  • Драман: «Семин думал только о своих любимчиках, а Рахимов типичный расист»

Драман: «Семин думал только о своих любимчиках, а Рахимов типичный расист»

11 мая 2016, 13:11
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Экс-нападающий «Локомотива» Хамину Драман рассказал о причинах, по которым за четыре года он провел меньше десяти матчей в составе московской команды, и своих отношениях с тренерами железнодорожников Юрием Семиным и Рашидом Рахимовым.

— Разговор о моем игровом времени был только один – с Юрием Семиным, перед чемпионатом мира-2010. По моей работе в предсезонке все игроки – Родолфо, мой хороший приятель Одемвинги – понимали: я в хорошей форме и должен выходить в старте. Я съездил на Кубок Африки в Анголу, – и первые шесть матчей чемпионата России смотрел со стороны.

«Я знаю, что вы отличный тренер и сделали себе имя, – говорю я Семину. – Но мне нужно на чемпионат мира. А значит, мне надо играть. У «Локомотива» без меня всего две победы». Экс-игрок «Локомотива» в возрасте, который стал тренером по фитнесу (в тренерский штаб Семина входили Владимир Маминов и Олег Пашинин — «Матч ТВ»), был тогда моим переводчиком. Семин через него сказал: «Драман, если честно, ты играешь очень хорошо». «Так почему тогда вы меня не ставите?» «Тебе нужно время». «Но у меня нет времени!» «Хорошо, я поставлю тебя, бла-бла-бла».

Но я так и не заиграл. И понял, что Семин думает только о своих любимчиках, а не о моих качествах, которые могут пригодиться команде.

— Что вам говорил Рашид Рахимов?

— Рахимов… Это имя вызывает у меня смех. Мне не хочется называть его по фамилии, слово «лицемер» подойдет лучше. Я впервые увидел его, когда только вернулся в «Локомотив» из сборной. Там, на Кубке Африки, я выходил в стартовом составе. Значит, как минимум заслуживал уважения и пары матчей, а уж если я был плох, тогда и надо было сажать меня в запас.

Рахимов не дал мне ни одной возможности, не говорил ни слова. Я отдавался на сто процентов на каждой тренировке. Его помощник из Австрии (с Рахимовым работали Герхард Хитцель и Альфред Татар — «Матч ТВ») говорил мне: «Ты со своим стилем игры не заслуживаешь играть в «Локомотиве». Рахимов никогда не даст тебе шанса. Найди возможность уйти, там будет лучше». Я знал, что если расскажу это хоть кому-то, Рахимова тут же уволят.

А помните эти предсезонные турниры, на которых «Локомотив» играл с «Миланом» и «Реалом»?

— Кубок РЖД, да.

— Когда Рахимов прочитает это, все вспомнит. Перед матчем с «Челси» я получил приглашение перейти в «Сток Сити». Мне сказали, что в Москву едут три человека из Англии. Когда они были на месте, то попросили моего агента поговорить с Рахимовым и передать ему: «Это не чемпионат, вы не обязаны тут побеждать. Драман должен сыграть, на него будут смотреть представители клуба, которые хотят его купить». Поверьте, Рахимову потребовалось пять часов, чтобы принять решение, выпускать меня или нет. Он не хотел, чтобы я сыграл с «Челси» (Драман провел на поле 79 минут, «Локомотив» победил в серии пенальти — «Матч ТВ»).

После матча мне прислали факс: «Сток» хотел согласовать сделку. Я съездил в Англию на медобследование, но Рахимов запретил мне переходить в «Сток». Мне пришлось пойти в его кабинет вместе с Одемвинги, чтобы поговорить. Я чуть ли не падал на колени, умоляя отпустить меня хотя бы на один сезон. Рахимов начал: Билялетдинов травмирован, другие игроки тоже, ты будешь играть… Я сказал: «Да я тебе не нужен! А раз так, зачем меня удерживать?»

Я не болтал об этом, поскольку уважал свой контракт с «Локомотивом», не стал ни с кем спорить и остался. Вернулся в команду, Рахимов выпустил меня в паре матчей, после чего усадил на лавку. Больше он во мне не нуждался. Я попросил его отпустить меня в аренду, и мне сказали ехать в «Кубань». Ни о чем я так не мечтал в «Кубани», как о матче против «Локомотива» и Рахимова, чтобы все ему доказать. Я забил победный мяч в добавленное время. В той игре я действовал на 150 процентов, не шучу ни секунды. Я играл не против «Локомотива», я играл против Рахимова.

По-моему, Рахимов типичный расист. Могу сказать ему это и напрямую.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Драман Хамину Рахимов Рашид Семин Юрий
Комментарии (1)
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LokoGoGo
1462965663
и так с каждым тренером в Локо. Один то, второй это... Коли речь о расизме, давайте вспомним, какой национальности сам Рахимов. Ну а в целом, жалко, что всё так, через одно место... еще и этот чертов лимит, будь он неладен. убивает конкуренцию
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