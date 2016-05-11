Кирьяков: «С таким контингентом, как у «Динамо», тяжело бороться за что-то серьезное»

Старший тренер юниорской сборной России Сергей Кирьяков оценил ситуацию, которая сложилась в московском «Динамо».

– С таким контингентом, конечно, тяжело бороться за что-то серьезное. С другой стороны, присутствует и достойная группа футболистов, которая, правда, растворилась и смешалась с основной массой. Но хуже всего, что в действиях игроков чувствуется какая-то безнадега. Видишь по их глазам во время матча: они не знают, что делать. И сплоченности нет. Одни валят все на молодых, другие сетуют, что опытные не тащат команду.

– Можно назвать одной из причин провальной весны зимнюю селекцию «Динамо»?

– Да. Не могу сказать, влиял ли Кобелева на эти приобретения. По одной информации, он имел карт-бланш на усиление, по другой – был ограничен в своих действиях. Но пришедшие в команду футболисты не усилили «Динамо», а даже где-то ослабили, факт.

– Главное разочарование в «Динамо» для вас?

– Погребняк. Сколько говорилось: вот придет и решит все проблемы с атакой. Но на деле вышло полное несоответствие обещанному. К сожалению, Погребняк уже не тот. На него очень рассчитывало руководство «Динамо», потому выписало ему, насколько мне известно, очень приличную зарплату. Теперь можно точно сказать: этот трансфер — ошибка.

– Не заиграет?

– Конечно, нет. В футболе все бывает, но все-таки не настолько. Вряд ли после всего нами увиденного Погребняк вдруг начнет забивать как прежде.

– К Бечираю пригляделись?

– Пригляделся. Абсолютно средний футболист. Усилением его назвать точно нельзя – позитива в атаке не добавилось, может, даже хуже стало. Нападающий должен забивать или хотя бы создавать остроту. В отдельных эпизодах Бечирай действует неплохо, но стабильности нет. И класса – тоже.

Такое ощущение, что сделки совершались с наскока, в спешке. Поэтому основной вопрос сейчас: отвечал ли за это Кобелев? Давал добро или все делалось без его ведома? А если без него, кто за эти трансферы в ответе? Непонятная ситуация. И, конечно, нужны изменения в составе. Иначе «Динамо» так и будет волочиться внизу таблицы.

Негоже это для великого клуба.