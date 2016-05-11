Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кирьяков: «С таким контингентом, как у «Динамо», тяжело бороться за что-то серьезное»

Кирьяков: «С таким контингентом, как у «Динамо», тяжело бороться за что-то серьезное»

11 мая 2016, 08:58
5

Старший тренер юниорской сборной России Сергей Кирьяков оценил ситуацию, которая сложилась в московском «Динамо».

– С таким контингентом, конечно, тяжело бороться за что-то серьезное. С другой стороны, присутствует и достойная группа футболистов, которая, правда, растворилась и смешалась с основной массой. Но хуже всего, что в действиях игроков чувствуется какая-то безнадега. Видишь по их глазам во время матча: они не знают, что делать. И сплоченности нет. Одни валят все на молодых, другие сетуют, что опытные не тащат команду.

– Можно назвать одной из причин провальной весны зимнюю селекцию «Динамо»?

– Да. Не могу сказать, влиял ли Кобелева на эти приобретения. По одной информации, он имел карт-бланш на усиление, по другой – был ограничен в своих действиях. Но пришедшие в команду футболисты не усилили «Динамо», а даже где-то ослабили, факт.

– Главное разочарование в «Динамо» для вас?

– Погребняк. Сколько говорилось: вот придет и решит все проблемы с атакой. Но на деле вышло полное несоответствие обещанному. К сожалению, Погребняк уже не тот. На него очень рассчитывало руководство «Динамо», потому выписало ему, насколько мне известно, очень приличную зарплату. Теперь можно точно сказать: этот трансфер — ошибка.

– Не заиграет?

– Конечно, нет. В футболе все бывает, но все-таки не настолько. Вряд ли после всего нами увиденного Погребняк вдруг начнет забивать как прежде.

– К Бечираю пригляделись?

– Пригляделся. Абсолютно средний футболист. Усилением его назвать точно нельзя – позитива в атаке не добавилось, может, даже хуже стало. Нападающий должен забивать или хотя бы создавать остроту. В отдельных эпизодах Бечирай действует неплохо, но стабильности нет. И класса – тоже.

Такое ощущение, что сделки совершались с наскока, в спешке. Поэтому основной вопрос сейчас: отвечал ли за это Кобелев? Давал добро или все делалось без его ведома? А если без него, кто за эти трансферы в ответе? Непонятная ситуация. И, конечно, нужны изменения в составе. Иначе «Динамо» так и будет волочиться внизу таблицы.

Негоже это для великого клуба.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел Кирьяков Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1462948709
Ты сам кот тин ген т
Ответить
андрей андреев
1462953878
Контингент? Попрошу не выражаться
Ответить
iuda
1462956607
Некому забивать - главная проблема
Ответить
yurdin
1462957381
всё по делу
Ответить
Diesel133
1462973898
конечно тяжело, но руководство так не считает.
Ответить
Главные новости
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
4
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
23
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Все новости
Все новости
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
20:59
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
20:07
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
19:42
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
19:31
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
1
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
23
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
5
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
5
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
5
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
1
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
9
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
1
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+