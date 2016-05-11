Нобоа: «Надеюсь, «Динамо» не вылетит из РФПЛ»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал об ожиданиях от предстоящего выездного матча 28-го тура РФПЛ с московским «Динамо». Напомним, что игра состоится 12 мая.

«Если сравнивать «Динамо» с тем, в котором выступал я, состав сильно поменялся. Основную часть сейчас составляют молодые ребята. Но в любом случае нас ждет сложный матч, потому что победа нужна обеим командам. У бело-голубых мало очков, и они борются за выживание, а нам нужно догонять ЦСКА.

Остались ли чувства к «Динамо»? Не могу сказать, что остались особенные чувства. Но я благодарен команде за те годы, которые в ней провел. Я всегда старался показать максимум, приносить пользу. «Динамо» никогда не вылетал из высшей лиги? Не знал. Надеюсь, с ними этого не случится, но в предстоящей игре мы хотим победить», — сказал легионер.

В составе «Динамо» Кристиан Нобоа выступал с 2012 по 2014 год.