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    Егоров: «Зенит» и еще пара команд поддерживают молодых судей»

    Бывший судья Игорь Егоров поделился размышлениями о работе судей в российском футболе.

    «Считаю, клубы должны протянуть руку помощи для создания школы молодого арбитра. У нас это делает «Зенит» и еще пара команд, которые поддерживают молодых пацанов.

    Неслучайно сейчас в Ленинградской области наибольшее количество перспективных рефери. А то у нас ведь как бывает… Арбитр в зоне «Поволжье» во втором дивизионе судит один матч в месяц! Разве так можно? Что из него получится?

    Считаю, у нас предостаточно квалифицированных рефери. Это и Карасев, и Николаев, и Безбородов. Есть Лапочкин, тот же Москалев – старательный парень, который хочет прогрессировать. В общем, не все так плохо.

    При Роберто Розетти было хуже? Да. Понимаете, итальянцу было тяжело понять наш менталитет, а нам нелегко было осознать то, чего он от нас хочет. Наверное, он пытался поставить нас на европейские рельсы. Считаю, наши судьи лучше понимают кнут и пряник», – сказал Егоров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2016 23:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 11 мая 2016, 03:09

      если честно , то заметно!!!

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    • ...
      Рейтинг: +2770

      волчарик 11 мая 2016, 00:46

      неосторожное высказывание сейчас понесется

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