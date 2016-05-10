Агент Селезнева: «Евгению пока ничего не выплатили по контракту»

Агент нападающего «Кубани» Евгения Селезнева Вадим Шаблий сообщил, что его клиент не получил от клуба денег по контракту. Ранее появлялась информация о том, что Селезнев и «Кубань» разорвали договор по обоюдному согласию.
– Правда, что Евгению так и не выплатил ничего по контракту?
– Не выплатили.
– И подъемные?
– Пока вообще ничего не выплатили, – сказал Шаблий.
Напомним, украинский игрок перешел в «Кубань» минувшей зимой, провел за клуб девять матчей и забил три гола.
Источник: «Советский спорт»