Руни: «Уверен, что «Вест Хэм» будет разочарован поведением своих фанатов»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал атаку фанатов «Вест Хэма» на автобус манкунианцев перед матчем 35-го тура АПЛ. Из-за этого инцидента начало встречи было перенесено на 45 минут.

«Это было неприятно. Тренер очень расстроился, но мы уже здесь и должны готовиться к игре, чтобы выйти на поле и сделать свою работу.

Уверен, вы увидите фотографии. Это не мое дело, но думаю, что это печально, конечно.

Мы знаем, что для «Вест Хэма» это большая игра, в которой они прощаются со стадионом, но я уверен, что клуб будет разочарован поведением фанатов», – сказал Руни.