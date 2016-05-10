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    Головин: «Надо брать девять очков в трех матчах»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал о своих ожиданиях от концовки сезона в России. Напомним, что до завершения российского первенства осталось три тура и на данный момент именно армейцы лидируют в турнирной таблице, опережая «Ростов» на два очка.

    «Небольшое волнение действительно присутствует. Мне кажется, это вполне нормально, поскольку борьба идет нешуточная, а развязка уже близко. У нас в команде опытные ребята, они всегда помогают, объясняют, что к чему. Рассказывают и о том, как с этим волнением справиться. Большинство наших игроков уже оказывались в такой ситуации и выходили из нее победителями.

    Сейчас уже «Ростов» главный конкурент за золото. Он к нам ближе всех по набранным очкам. Конечно, взлет ростовчан стал неожиданным, вряд ли до начала сезона кто-то думал, что они заберутся так высоко. «Зенит» тоже не потерял шансов. Но только ЦСКА сейчас зависит исключительно от собственных результатов. Надо брать девять очков в трех матчах, и цель будет достигнута. На это и настраиваемся», — заявил он.

    Источник: Бобсоккер

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    10.05.2016 11:24
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 11 мая 2016, 06:07

      Да

      0
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      Рейтинг: +81

      zeni 10 мая 2016, 16:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хотя Гинер УЖЕ проплатил!!

      -6
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zeni 10 мая 2016, 18:17

      Вот тупой, надоел со своим геморроем.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 10 мая 2016, 16:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ща Замотай ГУБЕНКИ!!

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 мая 2016, 16:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Возьмете 3 очка

      -4
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 10 мая 2016, 15:45

      Значит, Саша, надо в убойных позициях не пасы давать, а бить, бить так, как в кубке, точно и сильно. А вообще продолжай прогрессировать и радовать своей игрой! Все в ваших ногах, парни, надо только забивать и не получать фолы и голы в свои ворота

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 мая 2016, 14:29

      А лучше 12

      5
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      Рейтинг: +14

      subbdim 10 мая 2016, 14:04

      надо Саша, надо

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4833

      neveldomha 10 мая 2016, 12:51

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      У Гинера чеки разосланы.

      -6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > neveldomha 10 мая 2016, 18:20

      Ещё один .удак, как zeni с одной песней.

      0
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      Рейтинг: +10

      Dima Boikov 10 мая 2016, 11:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростов чемпион

      -9
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      Рейтинг: +30

      Alfonso Rodriges > Dima Boikov 10 мая 2016, 15:54

      в твоих мечтаниях?

      2
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      Рейтинг: +31

      iglls73 10 мая 2016, 11:36

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      Получите вы своё от Краснодара и Рубина и желательно по полной. Справедливость должна восторжествовать и Гинер не поможет.

      -5
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      Рейтинг: +30

      Alfonso Rodriges > iglls73 10 мая 2016, 15:54

      справедливость - это зенит без лч и спартак на 6 месте)

      5
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