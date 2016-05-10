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Кирьяков: «Избежит ли «Динамо» вылета? Вера есть»

10 мая 2016, 07:12
5

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков оценил шансы бело-голубых сохранить прописку в элите российского футбола.

«Контролирует ли ситуацию Кобелев? Вопрос вопросов. И лучше его задать самому Кобелеву, чтобы он ответил: готов он в нынешней ситуации объединить команду? Ничего пока не потеряно. От зоны вылета отрыв есть, а в стыках у «Динамо» будет преимущество. Но не явное.

Избежит ли «Динамо» вылета? Вера есть. Но есть и опасения. Многое покажет ближайший тур. Там у конкурентов «Динамо» непростые матчи, нужно выигрывать и отрываться», —сказал он.

За три тура до окончания чемпионата России «Динамо» занимает 12-ю строчку и имеет в активе 25 очков. От зоны вылета бело-голубых отделяет пять очков, а от зоны переходных матчей – всего одно очко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (5)
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ДСА
1462857876
Динамо повезло, что до перерыва набрали много очков, а так бы уже телепались в конце.
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Omanid87
1462863866
Вера есть всегда
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андрей андреев
1462864360
Вера будет до четверга
Ответить
Dima Boikov
1462866702
В стыковых ,точно сыграют
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vgarakh
1462877821
Кирьяков! В четверг включи телевизор и посмотри как играет Ростов, может чему-то научишься.
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