Кирьяков: «Избежит ли «Динамо» вылета? Вера есть»

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков оценил шансы бело-голубых сохранить прописку в элите российского футбола.

«Контролирует ли ситуацию Кобелев? Вопрос вопросов. И лучше его задать самому Кобелеву, чтобы он ответил: готов он в нынешней ситуации объединить команду? Ничего пока не потеряно. От зоны вылета отрыв есть, а в стыках у «Динамо» будет преимущество. Но не явное.

Избежит ли «Динамо» вылета? Вера есть. Но есть и опасения. Многое покажет ближайший тур. Там у конкурентов «Динамо» непростые матчи, нужно выигрывать и отрываться», —сказал он.

За три тура до окончания чемпионата России «Динамо» занимает 12-ю строчку и имеет в активе 25 очков. От зоны вылета бело-голубых отделяет пять очков, а от зоны переходных матчей – всего одно очко.