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    Мамаев: «До матча с «Рубином» мы думали о первом месте»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о том, как изменились задачи команды на оставшуюся часть сезона после матча 27-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:1).

    «Результат матча с «Рубином» разочаровал. До этого «Краснодар» думал о первом месте, но после эти мысли отдалились от реальности. Главное – решить задачу выхода в еврокубки. В этом случае сезон можно будет назвать удачным», – сказал Мамаев в эфире канала «Наш футбол».

    После 27 туров краснодарцы находятся на четвертом месте и на шесть баллов отстают от лидирующего ЦСКА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2016 01:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 10 мая 2016, 09:06

      особенно мужским был нырок бревном паршивлюка. диктору адресуется

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > sochi-2013 10 мая 2016, 10:00

      Он кроме улыбки на лице боле ничего не вызывает)))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 мая 2016, 08:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вы не мужская команда-после последнего эпизода со Смоловым-вам всем молчать бы в тряпочку,но вы оказывается еще и на первое место рассчитывали-очень рад что нашим чемпионом станет не такие как вы.

      -6
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      Рейтинг: +288

      NotFound > Диктор 10 мая 2016, 12:24

      Ни кто не отрицает, что гол Смолова был из оффсайда.
      Но причем тут команда, если проблема была в судействе.

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