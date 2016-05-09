Хайнкес: «Чемпионство «Баварии» должно стать вечеринкой Пепа»

Бывший главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал слова нынешнего наставника мюнхенцев Хосепа Гвардиолы. Ранее испанец заявил, что хочет разделить чемпионство со своим предшественником.

«Я был очень рад, что Гвардиола посвятил титул мне. Но из четырех последних чемпионств я взял только одно – три остальных выиграл Пеп. Это экстраординарное достижение.

Четвертый титул должен стать вечеринкой Пепа хотя бы потому, что он прощается с командой.

На протяжении трех последних лет мы несколько раз беседовали, и все эти разговоры были приятными. Мы много говорили о футболе, и Пепу всегда нравилось, что со мной он может говорить по-испански», – сказал Хайнкес.