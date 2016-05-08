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    Гвардиола: «Благодарю всех в «Баварии», а также дортмундскую «Боруссию»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола выразил благодарности после того, как команда оформила чемпионский титул в матче 33-го тура Бундеслиги против «Ингольштадта» (2:1).

    «Благодарю всех сотрудников, болельщиков и наших замечательных футболистов. Они все помогали нам.

    Также хочу поблагодарить дортмундскую «Боруссию», которая была сильным конкурентом на протяжении всего чемпионата.

    Эту победу я хотел бы разделить с Юппом Хайнкесом. Мы добились особенного результата – четыре чемпионства подряд! Спасибо за все! Я счастлив, что получил этот опыт», – сказал Гвардиола.

    Источник: ФК «Бавария»

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    08.05.2016 01:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 мая 2016, 11:05

      А предыдущий тренер получше был. Хосеп разбазарил костяк-Кросса,Швайне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -153

      FENNNNN 8 мая 2016, 11:56

      Гвардиоле повезло поработать с тем поколением Испанцев, которые выиграли " ЧЕ и ЧМ: Иньеста, Хави, Пуйоль, Вилья ну и конечно же с Месси, как показал опыт, тренер из него посредственный. Да смог сдержать Баварию от спадов, но не более того, тот же Анчелотти это всё докажет возможно уже в первом сезоне.

      -2
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 8 мая 2016, 11:48

      Быстрее бы уже улетел в Манчестер этот учитель физкультуры.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 8 мая 2016, 06:57

      Дружище , дружище надо было тебе в Барсе оставаться

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 8 мая 2016, 06:51

      Молодцы

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