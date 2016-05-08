Гвардиола: «Благодарю всех в «Баварии», а также дортмундскую «Боруссию»

А предыдущий тренер получше был. Хосеп разбазарил костяк-Кросса,Швайне
Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола выразил благодарности после того, как команда оформила чемпионский титул в матче 33-го тура Бундеслиги против «Ингольштадта» (2:1).
«Благодарю всех сотрудников, болельщиков и наших замечательных футболистов. Они все помогали нам.
Также хочу поблагодарить дортмундскую «Боруссию», которая была сильным конкурентом на протяжении всего чемпионата.
Эту победу я хотел бы разделить с Юппом Хайнкесом. Мы добились особенного результата – четыре чемпионства подряд! Спасибо за все! Я счастлив, что получил этот опыт», – сказал Гвардиола.